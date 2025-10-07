Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Strichmännchen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 13vom 07.10.2025
Strichmännchen

Hawaii Five-0

Folge 13: Strichmännchen

42 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Bei Steve wird eingebrochen; die Diebe nehmen den Werkzeugkasten seines Vaters mit. Doch nicht nur das - Steves Schwester Mary wird entführt! Steve und sein Team können Mary befreien und kommen dem Yakuza-Oberhaupt Hiro Noshimuri auf die Spur, der als Wohltäter Hawaiis mit Gouverneurin Stevenson befreundet ist. Daher ist diese von Steves Einsatz zunächst alles andere als begeistert ...

