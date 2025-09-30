Hawaii Five-0
Folge 3: In den besten Familien
36 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Als während eines Footballspiels, das sich Steve, Danny, Kono und Chin gemeinsam ansehen, eine Schießerei ausbricht, entdecken die vier, dass Chins Cousin Sid als verdeckter Ermittler für die Verbrecher-Gang "Samoans" arbeitet. Mit seiner Hilfe können sie sich bei einer illegalen Casino-Veranstaltung einschleusen, um mehr über die Verbindung der "Samoans" zu einem Mafiaboss aus Jersey zu erfahren ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
