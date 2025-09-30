Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

In den besten Familien

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 30.09.2025
In den besten Familien

Hawaii Five-0

Folge 3: In den besten Familien

36 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Als während eines Footballspiels, das sich Steve, Danny, Kono und Chin gemeinsam ansehen, eine Schießerei ausbricht, entdecken die vier, dass Chins Cousin Sid als verdeckter Ermittler für die Verbrecher-Gang "Samoans" arbeitet. Mit seiner Hilfe können sie sich bei einer illegalen Casino-Veranstaltung einschleusen, um mehr über die Verbindung der "Samoans" zu einem Mafiaboss aus Jersey zu erfahren ...

Hawaii Five-0
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

