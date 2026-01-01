Hawaii Five-0
Folge 20: Fischschuppen
40 Min.Ab 12
Steve und Danny unternehmen einen Wanderausflug in die Berge und finden dabei einen toten Fischer. Beim Versuch, die Leiche zu bergen, stürzt Steve und verletzt sich. Das Team muss sich also erstmal ohne ihn um die Mordermittlungen kümmern, und nach und nach kommen sie dem Täter immer mehr auf die Spur. Unterdessen erfährt Kono am Sterbebett ihrer Tante, dass Chin an seiner Entlassung bei der Polizei unschuldig war. Kono ist entsetzt und verlangt, dass Chin die Sache aufklärt ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
