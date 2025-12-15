Hawaii Five-0
Folge 10: Falsche Fährte
41 Min.Ab 12
Jenna Kaye taucht bei Steve auf und bittet ihn um Hilfe: Sie will ihren Verlobten aus der Hand von Rebellen in Nordkorea befreien, und er soll sie begleiten. Während das restliche Team den Mord an einer Journalistin untersucht, finden Chin und Kono heraus, dass Jenna mit der ermordeten Journalistin Kontakt hatte - doch Steve ist bereits in Nordkorea in der Gewalt von Wo Fat, für den Jenna arbeitet. Das Team macht sich unter Leitung von Joe White auf, um ihren Freund zu befreien.
Hawaii Five-0
