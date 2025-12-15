Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9
Folge 9: Die Mumie

41 Min.Ab 12

Bei der Verfolgung von Autodieben, die sich auf Muscle Cars spezialisiert haben, wird im Kofferraum eines der gestohlenen Wagen eine Leiche gefunden. Steve und sein Team können den Toten nicht identifizieren, da sein Gesicht kürzlich bei einem plastischen Eingriff verändert wurde und zudem seine Fingerkuppen abgeschliffen wurden. Als sich herausstellt, dass die gesuchten Autodiebe nicht die Mörder sind, nehmen sie eine neue Spur auf ...

