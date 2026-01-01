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Hawaii Five-0

Der Mann im Bunker

Kabel EinsStaffel 2Folge 12
Der Mann im Bunker

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Hawaii Five-0

Folge 12: Der Mann im Bunker

41 Min.Ab 12

Drei Jungs finden einen leblosen Mann in einem alten Kriegsbunker. Als sich Max und Steve zu dem Opfer abseilen, stellen sie überrascht fest, dass der vermeintliche Tote noch lebt. Die Identifizierung des Verletzten fällt zunächst schwer, da er die Brieftasche eines anderen bei sich trägt. Das Five-O-Team findet aber schließlich heraus, dass es sich bei dem Gefundenen um einen Touristen aus Arizona handelt. Aber was macht der Mann auf Oahu und warum trug er eine Waffe bei sich?

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