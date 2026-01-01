Hawaii Five-0
Folge 12: Der Mann im Bunker
41 Min.Ab 12
Drei Jungs finden einen leblosen Mann in einem alten Kriegsbunker. Als sich Max und Steve zu dem Opfer abseilen, stellen sie überrascht fest, dass der vermeintliche Tote noch lebt. Die Identifizierung des Verletzten fällt zunächst schwer, da er die Brieftasche eines anderen bei sich trägt. Das Five-O-Team findet aber schließlich heraus, dass es sich bei dem Gefundenen um einen Touristen aus Arizona handelt. Aber was macht der Mann auf Oahu und warum trug er eine Waffe bei sich?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren