Hawaii Five-0
Folge 19: Diamentenfieber
40 Min.Ab 12
Steves Schwester Mary, die als Flugbegleiterin arbeitet, wird wegen Diamantenschmuggels verhaftet. Steve und sein Team ermitteln, um möglichst schnell herauszufinden, wer wirklich hinter dem Schmuggel steckt. Als im selben Zusammenhang zwei Polizisten ermordet werden, schließt sich Five-0 mit Chief Fryer zusammen. Sie wenden sich an August March, einen ehemaligen Hehler, der gerade eine 30-jährige Haftstrafe abgesessen hat und tatsächlich wertvolle Hinweise geben kann ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren