Hawaii Five-0
Folge 5: Sauber
41 Min.Ab 12
Ein beliebter Volleyball-Coach wird ermordet aufgefunden. Die erste Spur führt Steve und sein Team zu dessen Vermietern, Karl und Trisha Joyner. Karl ist in Geldwäschegeschäfte verwickelt. Als er erschossen wird, flüchtet Trisha. Kono scheint indes mit Gangsterboss Delano unter einer Decke zu stecken. Doch es stellt sich heraus, dass sie von Fryer zu einem Undercover-Einsatz überredet wurde. Steve muss Kono in die Höhle des Löwen ziehen lassen, um das Leben von Trisha zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren