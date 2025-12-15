Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Hausfriedensbruch

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6
Hausfriedensbruch

HausfriedensbruchJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 6: Hausfriedensbruch

38 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Geschäftsmann Jake wurde ermordet. Die Spur führt zu einer Stiftung, die Jake ins Leben gerufen hat: Die Einrichtung holt Jugendliche von der Straße und ermöglicht ihnen Kampfkunst-Training in Sporthallen. Dort hofft das Team auch den Täter zu finden. Unterdessen taucht Wo Fat in Joes Wohnung auf, es kommt zu einem spektakulären Kampf. Joe warnt Steve daraufhin noch einmal vor den Folgen weiterer Ermittlungen, doch Steve will einfach nicht aufgeben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen