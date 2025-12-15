Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11
39 Min.Ab 12

Dem Ermittlerteam gelingt ein Schlag gegen das Drogenkartell. Dank eines anonymen Hinweises werden am Hafen Drogen im Wert von 80 Millionen Dollar sichergestellt und die Kuriere festgenommen. Während der öffentlichen Pressekonferenz wird ein Bus mit Privatschülern entführt. Doch den Entführern geht es nicht etwa um Lösegeld, sondern um das Kokain von der Razzia. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn das Team hat nicht die geringste Spur von den entführten Kindern.

