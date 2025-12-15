Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Unter dem Radar

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 22
Unter dem Radar

Unter dem RadarJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 22: Unter dem Radar

41 Min.Ab 12

Kono hat ein heimliches Verhältnis - ausgerechnet mit Adam Noshimuri. Der schwört ihr, dass er die Familiengeschäfte in anständige Bahnen lenken will - doch so ganz traut Kono ihm nicht. Chin glaubt, er könnte mit den Yakuza unter einer Decke stecken. Steve ist in Japan, um Wo Fat bei einem Überraschungsangriff zu verhaften. Während die Verhaftung seines Erzfeindes erstaunlich reibungslos verläuft, gestaltet sich seine Überführung nach Hawaii kniffliger als gedacht ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen