Hawaii Five-0
Folge 22: Unter dem Radar
41 Min.Ab 12
Kono hat ein heimliches Verhältnis - ausgerechnet mit Adam Noshimuri. Der schwört ihr, dass er die Familiengeschäfte in anständige Bahnen lenken will - doch so ganz traut Kono ihm nicht. Chin glaubt, er könnte mit den Yakuza unter einer Decke stecken. Steve ist in Japan, um Wo Fat bei einem Überraschungsangriff zu verhaften. Während die Verhaftung seines Erzfeindes erstaunlich reibungslos verläuft, gestaltet sich seine Überführung nach Hawaii kniffliger als gedacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren