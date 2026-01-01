Hawaii Five-0
Folge 1: Bereit für ein Spiel?
39 Min.Ab 12
Steve und Danny werden endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Ihr nächster Fall lässt nicht lange auf sich warten: Im Hauptquartier wurde die Leiche von Anthony Lee Hein abgelegt, zusammen mit einer Notiz und einem merkwürdigen Gegenstand. Wie sich herausstellt, war Hein ein Serienkiller - und zwar nicht der einzige: In Grovers Auto deponiert der Täter den Massenmörder David Larsen. Beide Killer haben ihre Taten aufgezeichnet und an einen Dritten weitergeleitet - bloß an wen?
