Hawaii Five-0
Folge 15: Der weiße Hai
41 Min.Ab 12
Am Hafen wird der Großwildjäger Sam Harrison aufgeschlitzt und wie ein großer Fang drapiert aufgefunden. Er wollte auf Hawaii einen weißen Hai jagen - das könnte Tierschützer gegen ihn aufgebracht haben. Zur selben Zeit wird die Leiche von Leia Rozen aus dem Meer gefischt. Die junge Frau trägt die KZ-Nummer ihres Großvaters als Tattoo und arbeitete als Freiwillige in einer ehemaligen Lepra-Kolonie auf Molokai. Wie passt das zusammen, und warum musste sie sterben?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren