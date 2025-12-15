Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 19
Folge 19: Dunkle Stunden

42 Min.Ab 12

Eine Krankenschwester schöpft Verdacht, als ein Mann mit einem offenbar misshandelten Mädchen in der Notaufnahme auftaucht - und kurz darauf abhaut. Sie informiert Five-0, und Kono und Steve gehen der Sache nach. Sie stoßen auf einen Loverboy, der nicht nur ein Mädchen in seiner Gewalt hat ... Unterdessen haben es Chin und Grover mit dem Mord an zwei Männern zu tun, die Drogensüchtigen geholfen haben. Doch der Schein trügt.

