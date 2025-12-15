Hawaii Five-0
Folge 6: Zu Tode erschreckt
41 Min.Ab 16
Das bekannte Medium Marjorie Webb wird an Halloween tot in seinem Haus aufgefunden. Angeblich hätte sie ein Poltergeist, der sie bereits eine Weile in ihrem Haus heimsuchte, zu Tode erschreckt haben. Five-0 glaubt nicht an Spuk und Geister, doch die Geschichte des Hauses und Marjories Todesumstände wecken erste Zweifel. Kono und Adam sind unterdessen auf dem Weg in einen Kurzurlaub, als sie gekidnappt werden ?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren