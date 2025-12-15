Hawaii Five-0
Folge 9: Zwei Tage im November
42 Min.Ab 12
Jerry trifft sich mit seiner Bekannten Susie, die kurz davorsteht, die Wahrheit hinter einer brisanten Verschwörungstheorie zu beweisen - doch dann wird sie vor Jerrys Augen von einem Scharfschützen ermordet. Wie sich herausstellt, war Susie der Kennedy-Verschwörung auf der Spur. Sie war überzeugt davon, dass seine engsten Vertrauten den Tod des Präsidenten auf Oahu planten. Five-0 folgt Susies Spuren und findet Erstaunliches heraus.
Weitere Folgen in Staffel 7
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
