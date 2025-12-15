Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Zwei Tage im November

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 9
Zwei Tage im November

Zwei Tage im NovemberJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 9: Zwei Tage im November

42 Min.Ab 12

Jerry trifft sich mit seiner Bekannten Susie, die kurz davorsteht, die Wahrheit hinter einer brisanten Verschwörungstheorie zu beweisen - doch dann wird sie vor Jerrys Augen von einem Scharfschützen ermordet. Wie sich herausstellt, war Susie der Kennedy-Verschwörung auf der Spur. Sie war überzeugt davon, dass seine engsten Vertrauten den Tod des Präsidenten auf Oahu planten. Five-0 folgt Susies Spuren und findet Erstaunliches heraus.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen