Hawaii Five-0
Folge 12: Der Überraschungseffekt
42 Min.Ab 16
Chin ist nach wie vor in der Gewalt des Kartells. Doch Steve hat schon einen Plan, wie Chin gerettet werden kann. Zurück in Hawaii wartet gleich der nächste Fall auf Five-0: Jemand hat den Autoverkäufer Mitch Lawson ermordet, scheiterte aber daran, seine Leiche zu entsorgen. Grover schleust sich als Verkäufer im Autohaus ein und kommt nicht nur dem Mörder, sondern auch einem weit gefährlicheren Mann auf die Schliche ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren