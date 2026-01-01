Hawaii Five-0
Folge 10: Die Leiche im Wald
42 Min.Ab 12
Während einer Therapiesitzung unter Hypnose erinnert sich der Teenager Reese an ein schreckliches Ereignis, das er nicht zuordnen kann: Jemand vergräbt eine Leiche im Wald. Anhand von Reeses Beschreibungen wird die Leiche gefunden - es handelt sich um die seit zehn Jahren vermisste Maggie Reed. Jemand hat ihre eine schwere Kopfverletzung und massive Knochenbrüche zugefügt. Five-0 macht sich daran, Maggies Mörder zu finden, und stößt auf einige Hindernisse und Rätsel.
Hawaii Five-0
