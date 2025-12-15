Hawaii Five-0
Folge 24: Von Wohl-und Übeltätern
42 Min.Ab 16
Naser Salaam, ein Häftling, der in Guantanamo einsitzt, übermittelt Steve eine Warnung: Jemand plant einen Terroranschlag auf Hawaii. Das Team glaubt zunächst nicht an die Echtheit der Informationen, doch Steve kann sie davon überzeugen, zu recherchieren. Tatsächlich führt die Spur zu einem Reisebüro, in dem Geldtransfers aus und nach Nahost gewaschen werden. Auf einer Liste mit Geldempfängern findet Chin den Namen eines arabischen College-Professors aus Oahu ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
