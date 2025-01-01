Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drum prüfen, wer sich ewig bindet

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 46: Drum prüfen, wer sich ewig bindet

44 Min.Ab 12

Jakob Stiel liefert sich seit Jahren einen erbitterten Krieg mit seinem Nachbarn. Nachdem der geliebte Hund des Hobbyjägers vergiftet wurde, eskaliert der Streit. Am nächsten Morgen liegt sein Nachbar Martin Gerner erschossen im Garten. Nun liegt es in den Händen des Anwalts Stephan Lucas herauszufinden, ob der Nachbarschaftskrieg seinen Mandanten Jakob Stiel zum kaltblütigen Mörder gemacht hat.

