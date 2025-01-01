In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 54: Cathrin - Deal mit dem Bösen
42 Min.Ab 12
Die Sprechstundenhilfe Cathrin (29) muss alleine sich und ihren zehnjährigen Sohn durchbringen. Da das Geld nicht reicht, putzt sie zusätzlich abends in einem Möbelgeschäft. Dort wird sie von einem Einbrecherpärchen überrascht. Die Gangster zwingen Cathrin, den Tresor zu öffnen. Als das Pärchen entkommt, fällt der Verdacht auf Cathrin.
