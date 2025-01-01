In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 55: Romy - Fauler Zauber
45 Min.Ab 12
Die Schwester von Romy (33) taucht nach einem heftigen Streit unerwartet wieder auf. Julia hat einen Lebensberatungs-Workshop besucht, für den sie sehr viel Geld ausgegeben hat. Romy traut dem esoterischen und charmanten Guru ihrer Schwester nicht. Deswegen besucht sie einen Lebensberatungs-Workshop und deckt Unglaubliches auf ...
