Maren - Eine Frage des VertrauensJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 60: Maren - Eine Frage des Vertrauens
45 Min.Ab 12
Krankenschwester Maren (42) wird Zeugin eines Raubüberfalls und leistet Erste Hilfe bei Stevie, einem der Täter, der dann in ihrem Krankenhaus liegt und um ihr Vertrauen wirbt. Doch Maren weigert sich, ihm zur Flucht zu verhelfen. Die Situation eskaliert und Stevie droht damit, Marens demenzkranker Mutter etwas anzutun ...
