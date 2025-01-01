Pat - Das Geheimnis meiner NachbarnJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Pat - Das Geheimnis meiner Nachbarn
45 Min.Ab 12
Pat (17) verliebt sich in den Nachbarsjungen Ole. Doch die Väter der beiden sind erbitterte Feinde. Pat findet heraus, dass alles mit dem Verschwinden ihrer Tante anfing. Doch dann wird sie auf einmal bedroht - und kommt einem dunklen Geheimnis auf die Spur ...
