Wechselt Heidi Klum zu RTL?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 153: Wechselt Heidi Klum zu RTL?
Ein echter Beben-Effekt in der deutschen Fernsehwelt! Erst streicht ProSieben nach schwachen Quoten die Reißleine beim „HeidiFest“ – und nur wenige Stunden später schnappt sich RTL das Spektakel aus dem Münchner Hofbräuhaus! Ist der Wechsel des Pre-Oktoberfest-Events nur eine kleine Programmänderung oder der Beginn einer schleichenden Zeitenwende in Unterföhring?In dieser Folge sezieren Julia Krüger und Maurice Gajda den aufsehenerregenden TV-Coup: Das „HeidiFest“-Manöver: Warum RTL Inga Lescheks Ansage ernst meint und Heidi Klum nach über 20 Jahren GNTM-Treue plötzlich in Köln andockt. Sender-Exodus oder Flop-Rettung? Bröckelt die enge Bindung zwischen Heidi Klum und ProSiebenSat.1 – oder bedient sich RTL hier schlicht an einem Quotensorgenkind? Strategie-Check: Was der Deal für die Konkurrenz der beiden Entertainment-Giganten und den Kampf um die Aufmerksamkeitsökonomie bedeutet.
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