In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 146: Die Krise
"In kleiner Runde – Inside Medien: Die ProSieben-Krise, das Karlsruher Urteil & der globale Medien-Umbruch In dieser Episode von ""In kleiner Runde – Inside Medien"" analysieren Maurice Gajda und Julia Krüger die kritische Lage des TV-Senders ProSieben, der mit massiven Reichweitenproblemen kämpft und den Anschluss an die Spitze zu verlieren droht. Wir beleuchten, warum selbst große Formate wie „The Voice of Germany“ oder „Joko & Klaas gegen ProSieben“ den linearen Abwärtstrend nicht stoppen können und wo das Programm aktuell scheitert. Doch nicht nur in Unterföhring stehen die Zeichen auf Veränderung: Ein weiterer Schwerpunkt ist das brisante Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Wir diskutieren, warum die Blockade der Bundesländer zu einem politischen Bumerang werden könnte und welche Konsequenzen dies für die Zukunft von ARD und ZDF hat. Weitere Highlights dieser Folge: Medien-Mega-Deals: Wir ordnen die 111-Milliarden-Dollar-Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery sowie den milliardenschweren Kauf von Roku durch die Fox Corporation ein. Was bedeuten diese Giganten-Fusionen für die Zukunft des Streamings? Rückblick & Einblicke: Maurice berichtet vom Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW, während Julia ihre bereichernden Erfahrungen beim inklusiven Medienprojekt „Radio Kohli“ in Berlin teilt. Gossip & Reality-Check: Wir werfen einen Blick auf die neuen ""Nepo Babies"" in der Joyn-Produktion „Born famous“ und besprechen die aktuellen Schlagzeilen um Summer Terenzi und ihren Vater Marc. Sport-Update: Wie schlägt sich Magenta TV im Duell gegen ARD und ZDF bei der WM? Und was steckt hinter dem abgespeckten Formel-1-Programm bei RTL?"
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