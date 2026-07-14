Überleben zwischen Zukunft und VergangenheitJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 149: Überleben zwischen Zukunft und Vergangenheit
"In kleiner Runde – Off Campus Hype, der Ikkimel-Fiebertraum & die Zukunft des Streamings Willkommen zu einer neuen, vollgepackten Folge von „In kleiner Runde“! Diesmal analysieren Julia Krüger und Maurice Gajda die heißesten Medientrends, virale Web-Hits und die tiefgreifenden Entwicklungen der nationalen und internationalen Medienlandschaft. Die Themen der Folge im Überblick: Der Ikkimel-Auftritt im ZDF-Morgenmagazin: Ein viraler Fiebertraum, der sogar international für Aufsehen sorgt. War das genialer, mutiger Content oder schlicht zu viel des Guten für das öffentlich-rechtliche Frühstücksfernsehen? Erfolgsmodell „The Pioneer“: Gabor Steingart beweist, dass profitabler Qualitätsjournalismus möglich ist. Wir sprechen über die Expansionspläne – inklusive eines neuen Redaktionsschiffs in Frankfurt. 30 Jahre Tigerenten-Club: Die ARD feiert das Kult-Format völlig neu. Statt Schulklassen im TV-Studio setzt man zum Jubiläum auf einen großen Twitch-Livestream mit bekannten Streamern. Abschied bei ProSieben: Nach stolzen 28 Jahren verlässt Nachrichtensprecher Michael Marx überraschend die Newstime aus persönlichen Gründen. Ghosting in der TV-Branche: Ein bitterer Blick hinter die Kulissen, wenn die Kostümdesignerin von The Masked Singer erst aus der Presse erfährt, dass sie in der neuen Staffel nicht mehr dabei ist. Streaming-Revolution in Frankreich: Der Deal zwischen dem Sender TF1 und Netflix bringt kostenlose Inhalte auf die Plattform – und die ersten Zahlen sind absolut beeindruckend. Was bedeutet das für Joyn, RTL+ und Co.? Medienhistorischer Moment in Ungarn: Das dortige öffentlich-rechtliche Fernsehen entschuldigt sich live auf Sendung für jahrelange Propaganda unter Orbán. Ein echter Paukenschlag! Der große „Off Campus“-Hype auf Amazon Prime Video Julia ist im absoluten Serienfieber! Die neue College-Romance-Hitserie auf Amazon Prime hat sie spät, aber dafür umso heftiger erwischt. Doch warum begeistert diese Liebesgeschichte plötzlich so viele Millennial-Mamas? Was macht „Off Campus“ im Vergleich zu klassischen, oft toxischen Teenager-Dramen so viel besser – und warum sollten eigentlich auch Männer unbedingt einen Blick riskieren? Julia liefert die perfekte Analyse zum aktuellen Streaming-Phänomen. "
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