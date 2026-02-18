RTL kauft Sky .. Und jetzt?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 138: RTL kauft Sky .. Und jetzt?
RTL kauft Sky: Der Mega-Deal und das Ende einer Ära? Es ist die Medien-Nachricht des Jahres: Die RTL Group übernimmt Sky Deutschland. Viele Experten vergleichen diesen Umbruch bereits mit dem historischen Zusammenbruch des Kirch-Imperiums. In dieser neuen Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ blicken Julia Krüger und Maurice Gajda hinter die Kulissen dieses gigantischen Deals. Was bedeutet die Fusion für die deutsche Medienlandschaft? In ihrem Deep Dive liefern Julia und Maurice alle Fakten und Hintergründe, die ihr jetzt wissen müsst: Die Fakten zum Deal: Warum erfolgt der Verkauf gerade jetzt und was steckt hinter der Genehmigung durch die EU-Kommission? Der größte Umbruch seit Kirch: Warum diese Übernahme die Machtverhältnisse im deutschen TV- und Streaming-Markt (RTL+, WOW, Sky) fundamental verschiebt. Strategischer Fokus: Wie RTL durch den Kauf von Sky ein europäisches Gegengewicht zu globalen Giganten wie Netflix und Disney+ schaffen will. Was ändert sich für die Kunden? Exklusive Einblicke in die Zukunft von Sportrechten, Blockbustern und Abo-Modellen. Julia und Maurice analysieren gewohnt fundiert, unterhaltsam und mit dem nötigen Insider-Blick, ob dieser mutige Schritt die Rettung für das klassische Fernsehen ist oder den Beginn einer völlig neuen Ära markiert.
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