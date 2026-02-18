Ausgewandert und Job mitgenommen! Jana Marie Backhaus-TorsJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 139: Ausgewandert und Job mitgenommen! Jana Marie Backhaus-Tors
In dieser Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ begrüßen Maurice Gajda und Julia Krüger die Schauspielerin, Sprecherin und Autorin Jana Marie Backhaus-Tors. Jana hat den mutigen Schritt gewagt und ist nach Namibia ausgewandert – doch ihren Job in der deutschen Medienbranche macht sie von dort aus einfach remote weiter. Wir sprechen darüber, wie eine Neuorientierung in einem völlig anderen Kulturraum gelingt und wie die Medienlandschaft in Namibia eigentlich funktioniert. Jana gibt uns einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen vor Ort: Warum ist es so schwer, in Namibia allein von einem Medienjob zu leben? Außerdem reden wir über ihr leidenschaftliches Engagement für benachteiligte Menschen und was wir in Europa von der namibischen Mentalität lernen können. Eine Folge über den Mut zum Auswandern, die Realität des Remote-Arbeitens und tiefe Einblicke in einen oft unterschätzten Medienmarkt.
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