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In Kleiner Runde - Inside Medien

Kennste noch..?

Talk? Now!Staffel 1Folge 150vom 19.07.2026
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Folge 150: Kennste noch..?

67 Min.Folge vom 19.07.2026

Kennste noch..? Der ultimative Rückblick auf die wildesten TV-Sünden der 90er & 2000er | In kleiner Runde Hast du jemals versucht, per Telefon einen interaktiven Troll bei „Hugo“ zu steuern, oder hast du dich bei MTV-Datingshows wie „Next“ fremdgeschämt? Maurice Gajda und Julia Krüger begeben sich in dieser Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ auf eine nostalgische Zeitreise durch die kuriosesten und teils völlig vergessenen Abgründe der deutschen Fernsehgeschichte. Von Sonja Zietlows legendärem Debüt bei der Kabel-1-Gameshow „Hugo“ über den ikonischen Superball im Sat.1-Frühstücksfernsehen bis hin zum mysteriösen Zuschauertelefon beim ZDF – wir sezieren die Formate, die unsere Kindheit und Jugend geprägt haben. Dabei beleuchten wir nicht nur die technische Absurdität dieser frühen TV-Ära, sondern werfen auch einen kritischen Blick auf das hochgradig toxische Narrativ der MTV-Klassiker „Next“, „Date My Mom“ und „Dismissed“. War das Fernsehen früher wirklich besser, oder sind wir nur nostalgisch verblendet? Schalte ein für eine Mischung aus herzhaftem Lachen und fachkundiger Medienanalyse.

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