In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 147: KI-Verbot im Print?
"KI-Verbot im Print: Warum nach reihenweisen KI-Skandalen die Printmedien Konsequenzen ziehen In dieser Folge von „In kleiner Runde – inside Medien!“ analysieren Julia Krüger und Maurice Gajda, warum die deutsche Medienlandschaft gerade eine so drastische Kehrtwende beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz vollzieht. Lange Zeit galt KI als Effizienz-Turbo für Redaktionen, doch nun ziehen die großen Medienhäuser die Reißleine. Wir beleuchten die „Casdorff-Affäre“ beim Tagesspiegel als den entscheidenden Wendepunkt: Der unkenntlich gemachte Einsatz von KI bei einem erfahrenen Journalisten erschütterte das Vertrauen tief und offenbarte, wie schnell journalistische Integrität durch den blinden Einsatz von Technologie gefährdet werden kann. Dieser Skandal markiert die Spitze eines Eisbergs, auf den die Branche nun mit harten Konsequenzen reagiert. Direkt darauf folgte die historische Entscheidung beim Spiegel: Chefredakteur Dirk Kurbjuweit verkündete ein offizielles KI-Verbot für das Schreiben und Umschreiben von Texten. Wir diskutieren, warum das eigenständige Schreiben für den Spiegel als „reines Glück“ und essenzieller Kern journalistischer Persönlichkeit verteidigt wird und inwiefern diese Entscheidung als notwendiges Korrektiv für die gesamte Printbranche zu verstehen ist. Wo verläuft die Grenze zwischen nützlichem Werkzeug und dem Verlust des journalistischen „Gemüts“? Weitere Themen in dieser Folge: Große TV-Fusion in UK: Sky plant die Übernahme von ITV-Bereichen. Was bedeutet dieser Mega-Deal für die Streaming-Zukunft und den Werbemarkt? Wir ordnen die Dimensionen ein. Vassili Golod wird „Monitor“-Chef: Der WDR holt seinen preisgekrönten Kyjiw-Korrespondenten nach Köln. Ein Personalwechsel mit Signalwirkung für den politischen Journalismus. Instagram for TV: Meta will YouTube angreifen. Wir sprechen über die Strategie, Reels und horizontale Long-Form-Inhalte auf den großen Fernsehbildschirm zu bringen. Quoten-Check & Show-News: Warum das Sat.1-Frühstücksfernsehen alle Rekorde bricht, während RTL am Vormittag das Nachsehen hat, und was uns bei der neuen Show „Ich durchschaue jeden!“ mit Mentalist Timon Krause auf ProSieben erwartet."
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