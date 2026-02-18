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In Kleiner Runde - Inside Medien

Der (vorerst) letzte Streich

Talk? Now!Staffel 1Folge 142vom 18.02.2026
Der (vorerst) letzte Streich

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In Kleiner Runde - Inside Medien

Folge 142: Der (vorerst) letzte Streich

62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von "In kleiner Runde - Inside Medien" nehmen eure Lieblings-Medieninsider Julia Krüger und Maurice Gajda wieder das aktuelle Geschehen der nationalen und internationalen Medienwelt unter die Lupe. Diesmal im Gepäck: Spannende Branchen-Insights, Tech-Trends und jede Menge persönliche Meinungen. Die Themen im Überblick: Blick über den Teich: Was gibt es Neues im US-TV? Julia und Maurice sprechen über den emotionalen Abschied von Late-Night-Legende Stephen Colbert und verraten, wie es mit der Kultserie Grey’s Anatomy und dem heißerwarteten neuen Spin-off rund um Ellen Pompeo weitergeht. Deutschlandfunk baut um: Eine große Programmreform steht an – warum Podcasts dort künftig klassische Magazine ersetzen sollen und was das für die Radiolandschaft bedeutet. Morgenradio als Videostream? Netflix überrascht mit neuen Streaming-Trends und plant, demnächst eine morgendliche Radioshow als Live-Videostream zu übertragen. Zoff in der Branche: Die beiden beleuchten den aktuellen Rechtsstreit zwischen RTL und der Leipziger Dokumentarfilm-Produzentin Jana Bernhardt um die Offenlegung von Werbeeinnahmen. Kurioser Hörtipp: Zum Schluss wird es maritim – Julia und Maurice stellen den skurrilen wie spannenden Radiosender Yacht FM vor. Schaltet ein, schnappt euch einen Kaffee und blickt mit uns hinter die Kulissen!

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