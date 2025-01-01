jerks.
Folge 5: Abid
25 Min.Ab 12
Fahri steckt nach einem One-Night-Stand in der Klemme und braucht die Pille danach. Kurzerhand bittet er eine wildfremde Frau um Hilfe und trifft dabei auf Abid. Abid ist es schließlich auch, der ihm aus der Patsche hilft, als Fahri davon überzeugt ist, dass der Umweltaktivist und ehemalige Kinderstar Patrick Bach Pheline zu nah kommt. Indes steht Emilys Geburtstag an, und Christian lässt sich von Pheline und Julia Hartmann dazu überreden, eine Überraschungsparty zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick