K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Das Monster im See
22 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Eine Spaziergängerin will beobachtet haben, wie ein Monster aus dem See ihren Hund frisst. Kurz darauf verschwindet der 51-jährige Joachim K. spurlos nach einem Angelausflug. Die Anwohner sind sich sicher, dass eine Bestie im See lebt. Die Kommissare bleiben skeptisch. Doch dann wird eine Leiche gefunden. Gibt es das Seeungeheuer wirklich?
