K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Tote Killer töten nicht
22 Min.Ab 12
Ein ungewöhnlicher Fall für die Kommissare vom K11: Der natürliche Tod eines Mannes zwingt sie zu einem gefährlichen Einsatz, der Tote war Auftragskiller. Seine Zielperson: ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der Auftraggeber ist unbekannt. Michael Naseband muss in die Rolle des Killers schlüpfen, um die Zielperson zu schützen - und steht plötzlich selbst unter Zugzwang ...
