K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Teufelinnen
23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
"Die einzige Frau in meinem Leben bist du!", das sind die letzten Worte, die Werner K. seiner Verlobten sagt, bevor er ermordet wird. Doch das stimmt nicht ganz. Denn insgesamt hatte das Opfer drei Verlobte! Ein klassischer Racheakt? Doch als das K11 die Ermittlungen aufnimmt, begeht Kommissar Robert Ritter einen folgenschweren Fehler und gerät selbst unter Mordverdacht.
