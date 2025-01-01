K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Tod einer Stalkerin
22 Min.Ab 12
Anette ist überglücklich. Ihr Zukünftiger ist gutaussehend, reich und ein erfolgreicher Pilot. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch es gibt ein Problem: Anette ist eine krankhafte Stalkerin und der Pilot ihr auserkorenes Opfer. Plötzlich wird sie vergiftet aufgefunden. Wollte der Mann seine Stalkerin aus dem Weg schaffen oder trieb die unerwiderte Liebe die Frau zum Selbstmord?
