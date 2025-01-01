Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Böse Überraschung

SAT.1Staffel 11Folge 30
Böse Überraschung

Böse ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Böse Überraschung

23 Min.Ab 12

Der 19-jährige David B. meldet seinen Vater als vermisst. Einbruchsspuren und Blut im Haus deuten auf eine brutale Entführung hin. Als die Kommissare zu einem Banküberfall gerufen werden, trauen sie ihren Augen nicht: Der Täter ist der vermisste Vater. Er wirkt nervös und verzweifelt. Mit einer Sprengstoffweste hält er alle in Atem. Wird der Mann zu dieser Tat gezwungen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen