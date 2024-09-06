Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Missbrauchtes Mutterglück

SAT.1Staffel 11Folge 40vom 06.09.2024
Missbrauchtes Mutterglück

Missbrauchtes MutterglückJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Missbrauchtes Mutterglück

23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die lebensechte Puppe "Claire" wird aus ihrem Puppenwagen entführt. Die Besitzerin ist verzweifelt und verdächtigt eine Frau aus ihrer Sammlergruppe. Die Kommissare nehmen die Geschichte nicht ernst. Bis die angebliche Puppendiebin tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Neben der Leiche liegt ein abgetrennter Puppenkopf.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen