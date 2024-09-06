Missbrauchtes MutterglückJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Missbrauchtes Mutterglück
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die lebensechte Puppe "Claire" wird aus ihrem Puppenwagen entführt. Die Besitzerin ist verzweifelt und verdächtigt eine Frau aus ihrer Sammlergruppe. Die Kommissare nehmen die Geschichte nicht ernst. Bis die angebliche Puppendiebin tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Neben der Leiche liegt ein abgetrennter Puppenkopf.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick