K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Tod im Hundezwinger
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Besitzer einer Hundezucht wird von seiner Ehefrau tot aufgefunden. Diese liefert der Polizei schnell einen Tatverdächtigen: Offenbar hatte das Opfer mehrfach Streit mit dem Vater eines Jungen, der von einem Rottweiler des Toten angefallen worden war. Doch reicht der Biss eines Hundes als Motiv für einen Mord aus?
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