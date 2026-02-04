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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Hundezwinger

SAT.1Staffel 4Folge 20vom 04.02.2026
Tod im Hundezwinger

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Tod im Hundezwinger

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Der Besitzer einer Hundezucht wird von seiner Ehefrau tot aufgefunden. Diese liefert der Polizei schnell einen Tatverdächtigen: Offenbar hatte das Opfer mehrfach Streit mit dem Vater eines Jungen, der von einem Rottweiler des Toten angefallen worden war. Doch reicht der Biss eines Hundes als Motiv für einen Mord aus?

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