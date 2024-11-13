K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Vergiftete Liebe
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Eine Biologin hat offenbar zuerst ihren schwerkranken Mann und dann sich selbst getötet. Dabei ging eines der Terrarien zu Bruch. Als sie den Tatort untersucht, wird Alexandra Rietz von dem entlaufenen Tier gebissen, einer südamerikanischen Kammspinne, deren Gift absolut tödlich ist! Den Kommissaren bleibt nur wenig Zeit, um das Gegengift zu besorgen. Können sie ihre Kollegin retten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick