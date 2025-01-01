Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord im K11

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1
Mord im K11

Mord im K11Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Mord im K11

21 Min.Ab 12

Ein Häftling will gegen einen der größten Drogenbosse der Stadt aussagen, doch kurz vor seiner Vernehmung wird er erschossen. Bei dem Schusswechsel wird auch Staatsanwalt Kirkitadse verletzt. Die Kommissare lassen sich davon nicht abschrecken, sie wollen den Drogenring mit allen Mitteln hochnehmen. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen