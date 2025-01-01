K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Mord im K11
21 Min.Ab 12
Ein Häftling will gegen einen der größten Drogenbosse der Stadt aussagen, doch kurz vor seiner Vernehmung wird er erschossen. Bei dem Schusswechsel wird auch Staatsanwalt Kirkitadse verletzt. Die Kommissare lassen sich davon nicht abschrecken, sie wollen den Drogenring mit allen Mitteln hochnehmen. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen ...
