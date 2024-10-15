Schulkind in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Schulkind in Lebensgefahr
21 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Alexandra Rietz und Michael Naseband entdecken in einer dunklen Seitengasse einen völlig verängstigten Jungen. Der Kleine spricht kein Wort und wird scheinbar von niemandem vermisst. Alexandra Rietz nimmt das Kind vorübergehend bei sich auf. Am folgenden Tag findet die Polizei eine Frauenleiche. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Junge mit der Toten verwandt war ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick