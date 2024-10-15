Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schulkind in Lebensgefahr

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5vom 15.10.2024
Schulkind in Lebensgefahr

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 5: Schulkind in Lebensgefahr

21 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Alexandra Rietz und Michael Naseband entdecken in einer dunklen Seitengasse einen völlig verängstigten Jungen. Der Kleine spricht kein Wort und wird scheinbar von niemandem vermisst. Alexandra Rietz nimmt das Kind vorübergehend bei sich auf. Am folgenden Tag findet die Polizei eine Frauenleiche. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Junge mit der Toten verwandt war ...

