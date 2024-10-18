Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das rachsüchtige Model

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 17vom 18.10.2024
Folge 17: Das rachsüchtige Model

21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12

Die Mutter von Alexandra Rietz wird in einem Café von einem smarten Modelagenten angesprochen. Gegen den Mann liegt eine Anzeige wegen sexueller Nötigung vor. Obwohl die Kommissarin ihre Mutter ausdrücklich vor dem Modelagenten warnt, kann sie ein heimliches Treffen der beiden nicht verhindern. Und tatsächlich: Während des Fototermins verschwindet die Mutter von Alexandra Rietz ...

SAT.1 GOLD
