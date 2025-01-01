K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Der sexbesessene Psychopath
21 Min.Ab 12
Die Mitbewohnerin von Gerrit Grass wird von einem perversen Stalker verfolgt. Als er sich der Sache annimmt, gerät er selbst ins Visier des eifersüchtigen Psychopathen. Wenig später verschwindet der Kommissar spurlos. Seinen Kollegen gelingt es, die Identität des Verdächtigen zu ermitteln. Doch für den Zeitpunkt der Tat hat er ein wasserdichtes Alibi ...
