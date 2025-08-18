Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in der Tanzakademie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21vom 18.08.2025
Mord in der Tanzakademie

Mord in der TanzakademieJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 21: Mord in der Tanzakademie

21 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12

Eine junge Tänzerin wird stranguliert vor ihrer Tanzschule aufgefunden. Alexandra Rietz schreibt sich als Tanzschülerin ein, um undercover nach dem Mörder zu fahnden. Hinter der Fassade der elitären Tanzakademie stößt sie auf einen Sumpf aus Lügen, Gewalt und Drogenmissbrauch ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen