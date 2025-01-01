K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Der todgeweihte Vater
21 Min.Ab 12
Im K11 geht ein anonymer Brief ein: Ein Mann soll seine Stieftochter sexuell missbrauchen. Der Vater bestreitet die Vorwürfe, doch das angebliche Opfer belastet ihn schwer. Als ein DNA-Test schließlich seine Unschuld beweist, überschlagen sich die Ereignisse. Auf den Mann wird ein Anschlag verübt, dann wird er sogar entführt. Ist seine Stieftochter Mittelpunkt einer heimtückischen Intrige?
