K 11 - Kommissare im Einsatz

Naseband schlägt zurück

Naseband schlägt zurück

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 20: Naseband schlägt zurück

21 Min.Ab 12

Michael Naseband steht unter Verdacht, einer inhaftierten Doppelmörderin zur Flucht verholfen zu haben. Der Grund: Sie erwartet ein Kind von ihm. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Ingo Lenßen gelingt es ihm, seine Unschuld zu beweisen und die Flüchtige zu stellen. Bei der Festnahme eröffnet die Polizei das Feuer auf die Schwangere ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

