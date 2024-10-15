Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Striptease für die Kommissarin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4vom 15.10.2024
Striptease für die Kommissarin

Striptease für die KommissarinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Striptease für die Kommissarin

21 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Bei einer Drogenrazzia in einem Stripclub kann eine Tänzerin fliehen. Die Flüchtige ist eine Polizistin, die vor mehreren Monaten verschwunden ist. Vor einiger Zeit ist ihre Schwester unter mysteriösen Umständen gestorben. Die Kommissare vermuten, dass sie auf eigene Faust den Tod ihrer Schwester untersucht hat. Alexandra Rietz gibt sich als Stripperin aus und ermittelt in dem Club ...

