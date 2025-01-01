Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 18
Folge 18: Naseband hinter Gittern

21 Min.Ab 12

Auf den Staatsanwalt wird ein Attentat verübt, der Täter flieht unerkannt. Während der Ermittlungen meldet sich eine Ex-Geliebte von Michael Naseband aus dem Gefängnis. Die verurteilte Doppelmörderin gibt vor zu wissen, wer es auf den Staatsanwalt abgesehen hat. Als Gegenleistung für die Information fordert sie Straffreiheit. Michael Naseband lässt sich auf den Deal ein ...

SAT.1 GOLD
